أخبار عاجلة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد .. الفيحاء يبدأ المرحلة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة المعنية المتعاملة مع بقع الزيت

Print
محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة المعنية المتعاملة مع بقع الزيت محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة المعنية المتعاملة مع بقع الزيت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الشكر، للجهات المعنية التي قامت بالتعامل مع بقع الزيت على شاطىء بورسعيد، حيث وجه المحافظ الشكر لوزارة الصحة ووزارة البيئة والقوات المسلحة وهيئة قناة السويس ووزارة البترول، وذلك على سرعة الاستجابة والتنسيق مع محافظة بورسعيد لإزالة آثار بقع الزيت فور ظهورها على شاطىء بورسعيد، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في هذا الواقعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع لجنة مكافحة التلوث البيئي بوزارة البيئة برئاسة الدكتور عيد الراجحي.

وأشاد المحافظ بالتعامل الفوري والسريع مع الواقعة حتي تم إزالة آثار بقع الزيت من الشاطي بصورة كاملة وعودة الشاطي إلى صورتها الطبيعية .

واضاف المحافظ بان الشاطي شهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها في ثالث أيام عيد الاضحي المبارك للاستمتاع بجو بورسعيد وشواطئها.

كان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة اتصالات مكثفة مع الأجهزة المعنية فور ظهور بقع الزيت على شاطىء بورسعيد، وتم تشكيل لجنة عاجلة لإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء في إجراءات المكافحة.

كذلك قامت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا

نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص

نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص