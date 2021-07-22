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«ألمظ وسي عبده» ترفع لافتة كامل العدد في أول أيام عروضها بالإسكندرية

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«ألمظ وسي عبده» ترفع لافتة كامل العدد في أول أيام عروضها بالإسكندرية «ألمظ وسي عبده» ترفع لافتة كامل العدد في أول أيام عروضها بالإسكندرية

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شهدت مسرحية «ألمظ وسي عبده» حضورا جماهيريا كبيرا في أول أيام عروضها بمدينة الإسكندرية على مسرح محمد عبدالوهاب، حيث رفعت المسرحية أمس، لافتة كامل العدد.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ«ألمظ وعبده الحامولي»، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

«ألمظ وسي عبده» تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

يذكر أن عرض «ألمظ وسي عبده» تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

المصرى اليوم

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