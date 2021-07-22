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تقدر بـ 16 مليون جنيه .. القبض على تشكيل عصابي خارجي قبل تهريب شحنة مخدرات داخل البلاد

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تقدر بـ 16 مليون جنيه .. القبض على تشكيل عصابي خارجي قبل تهريب شحنة مخدرات داخل البلاد تقدر بـ 16 مليون جنيه .. القبض على تشكيل عصابي خارجي قبل تهريب شحنة مخدرات داخل البلاد

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أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تهريب كميات من المواد المخدرة داخل البلاد بحوزة تشكيل عصابي يحمل جنسية إحدى الدول، عبر شحنة كبيرة لمخدر الآيس كانت بصدد تهريبها إلى داخل البلاد، حال وصولها ميناء القاهرة الجوى، قادمة من إحدى الدول.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس، زنة 6.400 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهم وجمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابى، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، ومتواجد بتلك الدولة، كما أمكن تحديد أحد عناصر التشكيل الذي يحمل الجنسية ذاتها– مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، ومكلف بتسلم الشحنة عقب تهريبها بهدف ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مبالغ مالية «محلية – أجنبية»، هاتف محمول)، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16.000.000 (ستة عشر مليون جنيه تقريباً).

المصرى اليوم

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