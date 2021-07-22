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ماهو موعد مباراة مصر والارجنتين في اولمبياد طوكيو 2021؟ .. ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في اولمبياد طوكيو 2021؟.. تعرف على رابط البث المباشر لمباريات منتخب مصر الاولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 ؟ .. ماهى قائمة منتخب مصر في اولمبياد طوكيو 2021 ؟

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021 ، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا .

لعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الاولى بمواجهة اسبانيا يوم الخميس 22 يوليو والتى انتهت بالتعادل السلبي .

ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي ضد الارحنتين في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة وقررت بين سبورت إذاعة مباريات مصر والسعودية فى منافسات كرة القدم على القناة المفتوحة .

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الارجنتين في الأولمبياد وفعاليات مصر في البطولة هى beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

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