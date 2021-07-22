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أمين اللجنة الدولية للسدود الكبيرة يوضح أكبر خطر على السدود في العالم

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أمين اللجنة الدولية للسدود الكبيرة يوضح أكبر خطر على السدود في العالم أمين اللجنة الدولية للسدود الكبيرة يوضح أكبر خطر على السدود في العالم

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قال ميشال دي فيفو، الأمين العام للجنة الدولية للسدود الكبيرة، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن ارتفاع منسوب مياه المجاري المائية يمثل الخطر الأكبر على أمن السدود في العالم، نظرا لكونه معرضًا لتداعيات الاختلال المناخي.

وأضاف دي فيفو أن «الخطر الأبرز على السدود يكمن في المياه أكثر منه في الهزّات الأرضية»؛ لافتًا إلى أنه عندما ترتفع المياه إلى الجزء غير المغمور من أي سد، تتغلغل فيه وتلحق أضرارا بأسسه المنشأة، مما قد تطيح به في نهاية المطاف.

ولفت دي فيفو إلى أنه يمكن الحد من هذا الخطر من خلال المراقبة المتواصلة للمنشأة (السد) ومحيطها بواسطة مجموعة أدوات تقيس مدى تنقل مكوناتها. موضحًا أن أغلبية الهيكليات (السدود) المشيدة منذ سبعينات القرن الفائت مجهزة بأدوات من هذا النوع.

ويشتد الخطر بالنسبة إلى السدود الركامية (الترابية)، وهي الأكثر شيوعا في العالم. وقد نشرت اللجنة الدولية للسدود الكبيرة منذ فترة وجيزة إعلانا عالميا بشأن أمن السدود موجها إلى السلطات العامة ومؤسسات التمويل في ظل تزايد المخاطر المحدقة بالسدود وإقدام مزيد من البلدان على تشييدها. مما يؤكد ضرورة تعزيز تدابير الاحتياط الأمني، لا سيّما في البلدان النامية.

المصرى اليوم

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