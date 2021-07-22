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كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام البنك

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كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام البنك كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام البنك

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: على معلول- أيمن أشرف- بدر بانون- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية.

في الوسط الهجومي: محمود عبدالمنعم «كهربا» - محمد مجدي «أفشة»- جونيور أجايي.

قلب الهجوم: محمد شريف.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من الحارس مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مروان محسن - أليو ديانج - سعد سمير - والتر بواليا.

المصرى اليوم

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