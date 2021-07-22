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التعليم العالي: دورة تدريبية في مجال هندسة علم المواد بمركز بحوث الفلزات

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التعليم العالي: دورة تدريبية في مجال هندسة علم المواد بمركز بحوث الفلزات التعليم العالي: دورة تدريبية في مجال هندسة علم المواد بمركز بحوث الفلزات

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تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د.عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم المركز دورة تدريبية في مجال هندسة علم المواد.

أشار التقرير إلى تنظيم المركز للدورة التدريبية بعنوان «هندسة المواد» في مجال هندسة اللحام وهندسة السباكة، وذلك لعدد من المهندسين التابعين لشركات مختلفة، في إطار خطة المركز للتوسع في تقديم الدورات التدريبية التي تساهم في نقل خبرة المركز للعاملين بالجهات الصناعية المختلفة.

وأضاف التقرير أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين في تخصصاتهم والتعرف على أحدث التطورات العلمية بها، حيث تم تنظيم محاضرات لخبراء متخصصين في عدة مجالات هندسية منها: أساسيات علم المواد، وطرق تصنيع المواد والمعالجات الحرارية للمعادن والسبائك والاختبارات الميكانيكية للمواد، ودراسة أسباب الانهيارات في المعدات المعدنية.

كما تضمنت الدورة التدريبية زيارة لمركز بحوث وتطوير الفلزات؛ لتغطية الجزء العملى والتعرف على إمكانات المركز، وكذلك عرضًا تقديميًا للمهندسين المشاركين لعرض أمثلة عملية فعلية لبعض المشاكل الصناعية الموجودة بشركاتهم لتحليل أسبابها وتوفير حلول لها، فضلاً عن بحث التعاون المشترك مع المركز، كما شملت الزيارة جولة تفقدية للمعامل والوحدات النصف صناعية بالمركز؛ لتعريف المشاركين بالإمكانات التي يمتلكها، وإمكانية الاستفادة منها، وقد أشاد المشاركين بالأجهزة والخدمات بالمركز والذي يعد بيت خبرة للصناعة المصرية.

المصرى اليوم

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