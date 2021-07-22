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للوقاية من الأمراض.. نقيب الفلاحين يناشد المربين بسرعة تحصين مواشيهم

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للوقاية من الأمراض.. نقيب الفلاحين يناشد المربين بسرعة تحصين مواشيهم للوقاية من الأمراض.. نقيب الفلاحين يناشد المربين بسرعة تحصين مواشيهم

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ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، جميع مربي المواشي والأغنام والماعز، سرعة تحصين ما لديهم من حيونات ضد الأمراض، خاصة مرض الحمى القلاعية، ومرض حمي الوادي المتصدع والتجاوب مع حملات وزارة الزراعة لحماية مواشيهم وأغنامهم من هذه الأمراض، حفاظا على الصحة العامة، ومنعا لانتشار الأوبئة.

وأشاد أبوصدام بجهود وزارة الزراعة في هذا الصدد، ودورها في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بحملة حاليآ بدأت منذ 26 يونيو 2021 حصنت خلالها ما يزيد عن 2.7 مليون حيوان ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الواداي المتصدع.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الحملة قامت بتطعيم وتحصين ما يقارب مليون و450 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعيى وحمى الوادي المتصدع، حتي اليوم، وحصنت ما يقارب مليون و250 ألف من الماعز والجمال، ضد هذه الأمراض، مطالبا جميع المربين بمساعدة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ مهامهم ووقاية حيوناتهم من الأمراض.

المصرى اليوم

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