توافد الآلاف من أهالي كفرالشيخ علي الحدائق والمتنزهات في ثالث أيام عيد الأضحى

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توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، برغم ارتفاع حرارة الجو، اليوم الخميس، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوة وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

وشهدت حديقة الحيوان بكفرالشيخ إقبالا كبيراً، وتواجد عدد كبير من الأطفال والأسر حول بيت السباع، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفرالشيخ استقبلت الراغبين في قضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وتم توفير كل احتياجات المواطنين.