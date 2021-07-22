«الزراعة»: إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ثالث أيام العيد

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار استقبال المجازر على مستوى الجمهورية، للأضاحي وذبحها بالمجان للمواطنين، فضلا عن مواصلة كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها، العمل، كذلك الحدائق والمتنزهات التابعة لها.

ووفقا، لتقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز، والتي استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام العيد الثلاثة حوالي ٢٠ ألفا و٣٤٢ أضحية حتى الآن، حيث بلغ إجمالي ما تم ذبحه في اليوم الثالث للعيد حوالي ٤٨٣١ أضحية، تم ذبحها بالمجان تحت إشراف طبي بيطري كامل للتأكد من سلامة الأضحية.

كما أعلنت الوزارة استمرار توافد المواطنين على حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات التي تحد من التكدس بالحدائق، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق، لافتة إلى أن إجمالي زوار حديقة الحيوان بالجيزة بلغ في اليوم الثالث للعيد حوالي ٤٠ ألف زائر، حيث بلغ إجمالي إيراداتها في اليوم الثالث حوالي ٢٥٠ ألف جنيه.

ومن ناحية أخرى، أعلنت غرفة العمليات بالادارة المركزية لحماية الأراضي أن إجمالي عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، اليوم، قد بلغ حوالي ٣٥ حالة تعد على مستوى الجمهورية، تمت إزالتها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين، كما تواصل الغرفة التواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها في حينه.

وتستمر المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية (المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية)، في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد، والحفاظ على سلامة الأغذية، حيث أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أن إجمالي عدد العينات التي تم استقبالها من العملاء وإصدار شهادات بنتائجها حوالي ١٧٠٠ شهادة.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ورئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مواصلة المجزر الآلي التابع للصندوق بمنطقه النوبارية فتح أبوابه للجمهور والجمعيات الأهلية لاستقبال وذبح الأضاحي، وذلك بعد رفع كفاءته، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما أنه لأول مره تم توقيع تعاقد مع بنك الطعام يتيح فيها الصندوق للبنك الذبيح وفقا لاشتراطات جودة عالية ورقابة صارمة، بالمجزر التابع له، حيث تم تطوير نظام التعبئة والتغليف وفقا لاحتياجات البنك والسوق المحلية.