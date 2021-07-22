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واسبانيا طوكيو.. ملخص المباراة وتصديات محمد الشناوي ..

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مصر واسبانيا طوكيو.. ملخص المباراة وتصديات محمد الشناوي ..فيديو واسبانيا طوكيو.. ملخص المباراة وتصديات محمد الشناوي ..

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دومي باليابان.

بدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وإمام عاشور.

ولعب الأولمبي بأسلوب دفاعي بغية الخروج بنقطة التعادل أمام بطل أوروبا وفي الدقيقة 62 أجرى شوقي غريب 3 تغييرات بنزول إبراهيم عادل وصلاح محسن وعمار حمدي، وخروج طاهر محمد طاهر وإمام عاشور وأحمد ياسر ريان.

وفي الدقيقة 88 بخروج كريم العراقي ونزول كريم فؤاد، وفي الوقت بدل الضائع بنزول بيكهام وخروج رمضان صبحي. وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وحصول منتخب مصر على أولى نقاطه بأولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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