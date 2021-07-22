توزيع 40 ألف عبوة زمزم على أول فوج من قاصدات الحرم لطواف الوداع

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مع الحرص على رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من ٤٠ ألف عبوة ماء زمزم للنساء خلال أدائهن لطواف الوداع اليوم بالمسجد الحرام؛ حيث قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتقديم عددٍ من الخدمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي: تم توفير جميع الخدمات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لإتمام طواف الوداع وتفويجهم إلى المطاف، وتوفير أكثر من (٤٠) ألف عبوة ماء زمزم للنساء، إضافة إلى العربات الموجودة في جميع مداخل المسجد الحرام ومصلى الركعتين ومنطقة المسعى.

وأشارت إلى رفع مستوى عملية التعقيم والنظافة في مصلى الركعتين والمرافق النسائية، وكذلك رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأفادت أنه تمت متابعة قياس رضا قاصدات بيت الله الحرام لتجويد الخدمات المقدمة لهن، والحمد الله الوضع يسير كما تم التخطيط له ووفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر من خلال التميز في تقديم الخدمات مع ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.