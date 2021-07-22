أخبار عاجلة

الأوقاف ترسل 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مديرية مطروح -
أبها السعودي يقترب من ضم والتر بواليا -
نائب محافظ القليوبية تترأس لجنة اختبارات المتقدمين للعمل بالمركز التكنولوجي بالخصوص -
"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توزيع 40 ألف عبوة زمزم على أول فوج من قاصدات الحرم لطواف الوداع

Print
توزيع 40 ألف عبوة زمزم على أول فوج من قاصدات الحرم لطواف الوداع توزيع 40 ألف عبوة زمزم على أول فوج من قاصدات الحرم لطواف الوداع
مع الحرص على رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية

توزيع 40 ألف عبوة زمزم على أول فوج من قاصدات الحرم لطواف الوداع

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من ٤٠ ألف عبوة ماء زمزم للنساء خلال أدائهن لطواف الوداع اليوم بالمسجد الحرام؛ حيث قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتقديم عددٍ من الخدمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي: تم توفير جميع الخدمات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لإتمام طواف الوداع وتفويجهم إلى المطاف، وتوفير أكثر من (٤٠) ألف عبوة ماء زمزم للنساء، إضافة إلى العربات الموجودة في جميع مداخل المسجد الحرام ومصلى الركعتين ومنطقة المسعى.

وأشارت إلى رفع مستوى عملية التعقيم والنظافة في مصلى الركعتين والمرافق النسائية، وكذلك رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأفادت أنه تمت متابعة قياس رضا قاصدات بيت الله الحرام لتجويد الخدمات المقدمة لهن، والحمد الله الوضع يسير كما تم التخطيط له ووفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر من خلال التميز في تقديم الخدمات مع ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر"

"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر"

"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل

"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل

دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا

دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا