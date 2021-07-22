صنع المجد وعمره 10 سنوات ..قصة أصغر بطل في تاريخ الأولمبياد

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يعد اليوناني ديميتريوس لوندراس هو أصغر رياضي يشارك في الألعاب الأولمبية على مر التاريخ وذلك عندما خاض منافسات أولمبياد أثينا عام 1896.

وعُرف لوندراس بموهبته الفازة في الجمباز وهو ما أهله للمشاركة في الحدث الصيفي الذي نظمته أثينا، بعمر 10 سنوات و218 يوماً وهو ما أدهش المشاركين والصحافة حينها.

وتمكن اليوناني ديميتريوس لوندراس من الفوز بالميدالية البرونزية ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الألعاب الأولمبية بالإضافة إلى إنجاز الميدالية.

وإلى جانب الجمباز، فقد عمل لوندراس كعسكري في الجيش اليوناني برتبة «اميرال» وخاض الحرب العالمية الأولي والثانية وتوفى عام 1970 عن عمر يناهز 85 عام.

وتشهد أولمبياد طوكيو الحالية مشاركة لاعب تنس الطاولة السورية هند ظاظا كأصغر لاعبة، حيث تخوض المنافسات بعمر 12 عام و6 أشهر، وكانت قد بلغت هذه المرحلة بعدما فازت على اللبنانية ماريانا سهاكيان (42) في نهائي تصفيات غرب آسيا.