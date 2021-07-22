سيدة بريطانية تشكر القيادة السياسية لحصولها علي لقاح كورونا بالشرقية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية الثابتة بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، والبالغ عددها ٢٢ مركزا بنطاق المحافظة، بجهود مكثفة لتطعيم المواطنين باللقاح، وذلك اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، فضلا عن تقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قامت سيدة بريطانية، تدعي باربرا، بالحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، من مركز تطعيم المواطنين الكائن بالمركز الطبي بأبوحماد، وقدمت الشكر للقيادة السياسية، ووزيرة الصحة والسكان، على جهود الدولة المبذولة لحصول المصريين وغير المصريين على اللقاح، كما قدمت الشكر للعاملين بالمركز على الاستقبال الجيد، وحسن المعاملة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها منذ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة ٩ص وحتي ٩م، وتستمر بالعمل خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.