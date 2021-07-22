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"الجرباء" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وينوه بالجهود المبذولة

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"الجرباء" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وينوه بالجهود المبذولة "الجرباء" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وينوه بالجهود المبذولة
مؤكدًا أهمية حرص المملكة على إقامة هذه الشعيرة بشكل آمن صحياً

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

ونوه الجرباء إلى ما تقدمه هذه الدولة المباركة من جهود لخدمة الحجاج، لاسيما في هذا الحج الاستثنائي الذي جاء بأعداد محدودة، حرصاً على إقامة هذه الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مهددات هذه الجائحة، راجياً من الله -العلي القدير-أن يجعل ما قُدّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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