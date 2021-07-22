محافظ بني سويف يعتمد مواعيد اختبارات دورات مركز تدريب سقارة

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اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، بشأن الإعلان عن الاختبارات القبلية للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي 2021/2022، نظراً لكثرة أعداد المتقدمين والبالغ عددهم 237 متقدماً، بجانب تنوع تخصصات ومجالات الدورات.

أكد المحافظ على أهمية الدورات ضمن خطة الدولة لرفع وتحسين قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري، بهدف تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،خاصة وأن برنامج التدريبات يتسم بالتنوع والشمول لكافة الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة.

خلال قيامه بعرض المذكرة على المحافظ، أكد أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، نشر إعلان سابق على الموقع الرسمي للمحافظة عن التقدم للدورات وتلقى واستلام الطلبات المقدمة من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، وإعداد كشوف المتقدمين لكل دورة، واستبعاد عدد 10 من المتقدمين لاختبارات دورة قادة المستقبل، لتجاوزهم سن الــ 45 سنة في 1/7/2021.

وأضاف «مرسي»، أنه سيتم إخطار المتقدمين للاختبارات عن طريق الإدارة العامة للموارد البشرية، والتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية الشخصية، ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.

كما أشار«مرسي»، إلى تنفيذ تعليمات المحافظ،بتوفير كافة الوسائل اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأماكن وقاعات الاختبارات بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالمجلس الشعبي المحلي وديوان عام المحافظة، التي ستبدأ يوم الاثنين القادم 26 يوليو الجاري، على النحو التالي دورة أساسيات استخدام الحاسب الآلي ودورة تحليل البيانات باستخدام spss ودورة شبكات المعلومات ودورة البرمجة ودورة جرافيك يـوم الإثنين الموافق 26/7/2021 بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالمجلس الشعبي المحلي، بداية من الساعة العاشرة صباحا دورة نظم المعلومات الجغرافية gis يوم الإثنين الموافق 26/7/2021 بمقر وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا دورة إدارة المشروعات pmp يوم الإثنين الموافق 26/7/2021 بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بديوان عام المحافظة من الساعة الثانية عشر ظهرا دورة إعداد قادة المستقبل ودورة إعداد المدربين tot يـوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بديوان عام المحافظة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا ، دورة اللغة الإنجليزية بمستوياتها يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا لحين الانتهاء.