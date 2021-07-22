بتهمة الاستيلاء على 50 مليون جنيه.. نيابة الفيوم تصدر قرارها بحق «مستريح سنهور»

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أصدرت نيابة الفيوم بحبس «ض م»، أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضايا المنسوبة إليه من بعض مواطنين عزبة «دكم»، التابعة لقرية فيديمين وسنهور، بالنصب والاحتيال عليهم بغرض تشغيل أموالهم في مشروعات استثمارية .

تلقي اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة سنهور العميد أسامة أبوالليل يفيد بضبط المتهم الهارب من عدة قضايا نصب واحتيال، وفور بلاغ أحدي المجني عليهم بوجود المستريح بمقر إقامته بعزبة «دكم» توجهت قوة من شرطة مباحث مركز سنهور برئاسة الرائد محمد عشري رئيس مباحث المركز وتمكن من ضبط المتهم ضياء ممدوح والهارب في قضايا نصب واحتيال على مواطنين قرية فيديمين وسنهور بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري بحجة الاستثمار في مشروعات بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم.

وعندما علم أحد الضحايا المستريح ومتواجد بالمركز، حيث تعرض للنصب عليه بمبلغ 2 مليون قام بتحرير المحضر 148 لسنة 2021 إداري مركز سنهور وعرض على نيابة المركز، وأمر المستشار علاء سيد المحامي العام الأول لنيابات الفيوم الكليه بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ويراعي لهم التجديد في المواعيد.