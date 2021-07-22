مؤلف فيلم «العارف» يتعرض لوعكة صحية (تفاصيل)

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تعرض المؤلف محمد سيد بشير، لوعكة صحية تسببت في دخوله أحد المستشفيات، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته، أثبتت أنه لديه ارتجاع في المرئ.

كتب محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «واحد صحبي عدي عليا عشان ننزل نلف على السينمات زي ما بعمل كل يوم وهو بيقولي ها هنروح على أنهي سينما.. سكت شوية وقولت له اطلع بينا على المستشفى».

وتابع قائلا: «أنا مش قادر أخد نفسي.. وبعد فحوصات ورسم قلب وإشاعات ربنا سترها وطلع عندي ارتجاع مرئ والحقيقة أنا مش هسأل ليه كل شغلانة يحصل حاجة بس الحمد لله ولا اله إلا الله».

ويُعرض حاليًا للمؤلف محمد سيد بشير فيلم «العارف» بطولة كل من: أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.