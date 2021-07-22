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تطالب بمفاوضات ثلاثية لأزمة سد النهضة برعاية أفريقية

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روسيا تطالب بمفاوضات ثلاثية لأزمة سد النهضة برعاية أفريقية تطالب بمفاوضات ثلاثية لأزمة سد النهضة برعاية أفريقية

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أكدت ضرورة التوصل لحل لملف سد النهضة من خلال مفاوضات ثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الروسية، الخميس: «نتابع الوضع بخصوص سد النهضة ونتفهم أهمية الأمر بالنسبة إلى والسودان وإثيوبيا».

وجددت السودانية موقفها الثابت برفضها للإجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أكد، الثلاثاء، أن إثيوبيا تواصل التصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة.

ودعا حمدوك، خلال كلمته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أديس أبابا إلى الامتناع عن التحرك بالإرادة المنفردة في ملف سد النهضة.

وقال في رسالته: «لن ندخر جهدًا من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ مصالحنا».

المصرى اليوم

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