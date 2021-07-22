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أكدت روسيا ضرورة التوصل لحل لملف سد النهضة من خلال مفاوضات ثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الروسية، الخميس: «نتابع الوضع بخصوص سد النهضة ونتفهم أهمية الأمر بالنسبة إلى مصر والسودان وإثيوبيا».

وجددت الحكومة السودانية موقفها الثابت برفضها للإجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أكد، الثلاثاء، أن إثيوبيا تواصل التصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة.

ودعا حمدوك، خلال كلمته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أديس أبابا إلى الامتناع عن التحرك بالإرادة المنفردة في ملف سد النهضة.

وقال في رسالته: «لن ندخر جهدًا من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ مصالحنا».