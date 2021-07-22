★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار مقطعًا مصورًا لأم عراقية تحتفي بزواج طفلها الذي لم يتجاوز عامه الحادي عشر، غضبًا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

لم يتجاوز 11 عامًا

حسبما أورد موقع «سكاي نيوز عربية» ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عقب تداول المصور العراقي، زهير العطواني، المختص في تغطية الأعراس والعزاءات، مقطعًا مصورًا لحفل زفاف طفل عمره أقل من 11 عاما، شرقي بغداد، وسط حالة من الغضب بسبب انتشار الزواج المبكر وما يترتب عليه من آثار سلبية على المجتمع.

يرصد المقطع المصور طفلًا يدعى سجاد، من سكان منطقة البلديات شرقي بغداد، وهو طفل من مواليد عام 2010، لم يتجاوز عامة الحادي عشر بعد بحسب أمه التي ظهرت معه في المقطع المصور إلى جانب عدد كبير من أقاربه، أثناء احتفائهم بحفل زفافه.

وبررت والدة الطفل زواج ابنها في هذه السن بقولها: «أردت أن أزوجه وهو صغير كي أفرح بأطفاله قبل أن أموت، وأربيهم بيديّ». أما الطفل العريس، فبادلها الحديث قائلًا «سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج عمره خسارة».

تفشي ظاهرة تزويج القُصر

يسلط المقطع المصور الضوء على زواج القاصرات في العراق، خاصة في ظل الإحصاءات التي تتحدث عن نسب مرتفعة للغاية؛ فبحسب الأرقام الرسمية لـ«دائرة لإحصاء المركزي» تواصل نسبة زواج القاصرات تصاعدها بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية في العراق التي تدفع بالعائلات إلى تزويج البنات مبكراً للتخلص من نفقات إعالتهن؛ فوفق آخر إحصاء رسمي في البلاد فإن ثلاث النساء يتزوجن دون الثامنة عشرة، من كل عشر زيجات تسجل في المحاكم العراقية. وتتوزع هذه الزيجات بين المناطق الحضرية والريفية بشكل متقارب، فنحو 27 في المئة من الزيجات التي تحصل في العراق هي لقاصرات. وتحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد بنسبة 35 في المئة.

من جانبه قال الزعيم القبلي سعد الخزعلي لموقع «سكاي نيوز عربية» إن مثل تلك الزيجات منتشرة في المجتمع العراقي، لافتًا إلى سعي العراق لمنع هذه الظاهرة الكارثية في المجتمعات العشائرية التي يلجأ فيها الوالدين لتزويج بناتهم في سن مبكرة لأسباب غالبا ما تتعلق بظروفهم المعيشية.وأوضح الخزعلي أن «على رجال الدين والحكومة، إطلاق حملة توعية لتوضيح مخاطر الزواج المبكر من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية».لافتًا إلى أن «الأسباب الباعثة على الزواج المبكر، هي الجهل وعدم تقدير العواقب».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المنددة بهذه الزيجات، والمطالبة بوقف هذه الظاهرة الآخذة في بالاتساع في الآونة الأخيرة.

القانون العراقي يتيح زواج الأطفال عقب إتمام عامهم الـ15

وتنص قوانين الأحوال الشخصية في العراق على تسجيل الزواج لمن أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وولي الأمر أيضا، أما من كان دون 15 عاما فلا يمكن أن يسجل زواجه في المحكمة، وهو ما يدفع أسر زيجات الأطفال إلى الانتظار، أوالبقاء من دون تسجيل الزواج بشكل رسمي، مما يضاعف تداعياته وتأثيراته خاصة في حال إنجاب أطفال.

وبسبب إتمام تلك الزيجات خارج المحاكم، تنعدم الإحصاءات الرسمية عنها، لكن تقريرا لوزارة التخطيط العراقية بعنوان «خطة التنمية الوطنية 2018–2022»، تضمن دراسة عن وضع المرأة العراقية، بما في ذلك زواج القاصرات.

أحزاب دينية تطالب بإتاحة تزويج الأطفال

وحسما أورده موقع «سكاي نيوز عربية» اقترح نواب عراقيون ينتمون لأحزاب دينية في عام 2017، تعديل قانون الأحوال الشخصية ليتيح زواج القاصرين، مما أثار جدلا واسعا في العراق. وتشير الإحصاءات إلى أن «الزواج المبكر يعد أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في لعراق، إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب».