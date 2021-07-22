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"فلكية جدة": "بدر الحج" سيزيّن السماء غداً الجمعة

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"فلكية جدة": "بدر الحج" سيزيّن السماء غداً الجمعة "فلكية جدة": "بدر الحج" سيزيّن السماء غداً الجمعة
سيكون مضاءً بـ99.7% ومشاهدًا طوال الليل

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن القمر سيُرصد في طور البدر بسماء الوطن العربي يوم الجمعة 23 يوليو 2021 رابع أيام عيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق، حيث سيكون مضاءً بنسبة 99.7% بنور الشمس ومشاهداً طوال الليل.

وقال: القمر سيظهر من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيكون حجمه الظاهري كبيراً عندما يكون قريباً من الأفق ولونه محمر برتقالي، وسيكون مساره في سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار، لذلك لن يرصد القمر في المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق؛ لأن القمر البدر في شهر يوليو مثل شمس يناير، يكون بعيدًا جدًا جنوبًا على قبة السماء بحيث لا يمكن رؤيته من خطوط العرض القطبية الشمالية.

وأضاف "أبوزاهرة": سيصل القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل تقريباً مائل نحو الجنوب، وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس السبت.

وأردف: بشكل عام يمكن القول بأن القمر سيكون بدراً طوال الليل، ولكن علمياً نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها 180 درجة مقابل الشمس، وسيحدث هذا صبيحة السبت 24 يوليو عند الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت (02:36 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وتابع: يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

وقال "أبوزاهرة": تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

وأضاف: خلال الليالي المقبلة؛ سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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