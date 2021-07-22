"إغاثي" الملك يختتم مشروع توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا

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عيادات المركز تقدم خدماتها الطبية لـ399 مريضًا بمخيم الزعتري بالأردن

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تأمين وتوزيع 80,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا وللمجتمعات المستضيفة لهم في جمهورية بنجلاديش، الذي استمر لمدة شهرين، واستفاد منها 500 ألف فرد في مناطق كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، وجزيرة بانشيصير، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق المشترك لمركز الملك سلمان للإغاثة ورابطة العالم الإسلامي خلال المشروع بالوصول إلى أكثر من 80 نقطة توزيع داخل مخيمات اللاجئين وفي مناطق متعددة من بنجلاديش، وقطعت الفرق الميدانية العاملة آلاف الكيلومترات للوصول إلى المحتاجين وللأسر الأشد حاجة في بنجلاديش بهدف تلبية النداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناة اللاجئين، ودعمًا لخطة الاستجابة الأممية السريعة والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

ونال مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من شهادات الجودة والإنجاز من الجهات المختصة للالتزام بدرجات ومعايير عالية في التنفيذ، وأهمها تطبيق التباعد الاجتماعي في أكثر مناطق التوزيع واتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية من جائحة كورونا "كوفيد-19".

وقدم المستفيدون الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– على كل ما قُدم لهم من مساعدات غذائية سخية أسهمت في تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدين أن وصول هذه المساعدات جاءت في وقتها المناسب نظرًا لما يعانونه في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة كورونا، التي زادت من الصعوبات وأدت إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم.

في سياق متصل قدمت عيادات المركز أمس خدماتها الطبية لـ399 مريضًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 130 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 34 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 43 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 39 مريضًا، وراجع 22 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 34 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 47 صورة أشعة لـ28 مريضًا، وإعطاء 16 لقاحًا لـ9 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 238 وصفة طبية.

كما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ9,336 مستفيدًا خلال شهر يونيو 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 2,777 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,554 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 563 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,311 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 2,615 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 516 مستفيدًا.

كما استفاد من قسم المختبر 2,459 مستفيدًا، وقسم الأشعة 861 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 3,495 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 23 مستفيدًا، وقسم التوليد 24 حالة، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ6,632 فردًا، ونفذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.