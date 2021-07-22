البحرين تهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

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بعثت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في البحرين، برقيتي تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وإلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، معربة عن أطيب التهاني والتمنيات لهما، وللشعب المصري ، بدوام التقدم والازدهار.

وأشادت بمتانة العلاقات الأخوية الوثيقة، والتاريخية الوطيدة، والاستراتيجية العميقة، بين بلادها ومصر، وما تشهده من تنامٍ مطردٍ، بفضل العلاقة الأخوية الرفيعة التي تجمع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت على موقف مملكة البحرين التاريخي الراسخ، الداعم لأمن واستقرار مصر، ومساندتها المستمرة لكافة القضايا، ودعم العمل العربي المشترك، مشيرة إلى تعزيز كافة أوجه التعاون البرلماني، ودعم مسارات التعاون المشتركة، وتطوير كافة مجالات التكامل والتنسيق في مختلف الأصعدة.

كما بعثت رئيسة مجلس النواب البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى ياسر شعبان سفير مصر في البحرين، بهذه المناسبة المجيدة، أعربت فيها عن خالص التهاني والتبريكات، ودوام النماء والتطور، لجمهورية مصر العربية .

كما هنأ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، بالمناسبة نفسها.

وأرسل الصالح برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى كلا من رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب أعرب خلالهما عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المجيدة، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.