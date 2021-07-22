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العاهل البحريني وولى عهده يهنئان الرئيس بذكرى ثورة يوليو

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العاهل البحريني وولى عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو العاهل البحريني وولى عهده يهنئان الرئيس بذكرى ثورة يوليو

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بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب العربية بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بالمناسبة نفسها.

وأعرب ولي العهد البحريني فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر بالمزيد من التقدم والازدهار، منوهاً سموه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث ولي العهد البحريني تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معربًا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.

المصرى اليوم

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