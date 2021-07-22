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بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر العربية بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بالمناسبة نفسها.

وأعرب ولي العهد البحريني فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر بالمزيد من التقدم والازدهار، منوهاً سموه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث ولي العهد البحريني تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معربًا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.