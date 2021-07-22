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تشهد حالة الطقس في مصر غدًا انخفاضًا جديدًا فى درجات الحرارة وإن ظل الانخفاض طفيفًا، وتنخفض درجة الحرارة العظمى الأعلي في مصر غدًا إلى 42 درجة بدلاً من 43 درجة خلال الطقس اليوم، ويستمر الطقس حار رطب فى وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار فى أقصي الجنوب وتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة على القاهرة وشمال البلاد والوجه البحري.

يتوقع أن يكون الطقس غدًا الجمعة خلال ساعات النهار حار رطب في القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة فى السواحل الشمالية بينما يكونشديد الحرارة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتوقع أن يكون الطقس خلال الليل معتدل رطب فى جميع أنحاء مصر.

تسقط الأمطار الخفيفة على حلايب وشلاتين وأبوسمبل غدًا، وتكون الرياح نشطة على القاهرة وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترت متقطعة وتكون سرعتها بين 20 و13 عقدة، واتجاهها شمالي غربي.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا الجمعة

تكون أعلى درجة حرارة في مصر غدًا 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة في أبو سمبل وإدفو وتكون الصغري فيهما 29 درجة، وتكون درجة الحرارة المتوقعة في أسوان 41-28، وفي الأقصر 40-27 درجة.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة والصغري 24 درجة، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا 31-23 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في شبين الكوم 35-24 السويس 36-24، دمنهور 32-24، رفح 32-23، السلوم 29-23، الإسماعيلية 36-24 درجة

درجة الحرارة فى دمياط 31-23، بورسعيد 32-24، طنطا 34-24 المنصورة 35-24، بلطيم 32-23، سيوة 36-23، الزقازيق 36-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بني سويف 37-25، أسيوط 38-26، الطور 37-25، شلاتين 37-27، العريش 32-24 درجة.

درجة الحرارة فى المنيا 37-25، الفيوم 37-24، سوهاج 38-26 حلايب 33-28، قنا 39-27، الغردقة 38-28، شرم الشيخ 38-28 درجة.

درجة الحرارة تصل 42 وأمطار وشبورة .. توقعات حالة الطقس غدًا وحتى الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل حتى الأربعاء

تنخفض درجات الحرارة الأسبوع المقبل حتى يوم الإثنين وتعاود بعدها الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

درجة الحرارة العظمي فى القاهرة والوجه البحري السبت 35 درجة والمحسوسة 37، وتكون الأحد والإثنين 34 للعظمي و37 للمحسوسة، وترتفع الثلاثاء إلي 36 للعظمي و37 للمحسوسة، وتصل الأربعاء إلي 38 للعظمي و41 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 للعظمى و33 للمحسوسة حتى الثلاثاء، وترتفع الاربعاء إلي 33 للعظمي و35 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب سيناء السبت عند 38 للعظمي و41 للمحسوسة، وتنخفض الأحد والإثنين إلى 37 للعظمي و40 للمحسوسة وترتفع الثلاثاء والأربعاء إلي 39 للعظمي و42 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد السبت والإثنين العظمي 36 والمحسوسة 38، والأحد 35 للعظمي و37 للمحسوسة، وترتفع الثلاثاء لتكون العظمي 37 و38 للمحسوسة، والأربعاء 39 عظمي و42 محسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد يوم السبت والإثنين 41 للعظمى ودرجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والأحد والثلاثاء 40 للعظمي و42 للمحسوسة، والأربعاء 42 للعظمي و44 للمحسوسة.

درجة الحرارة تصل 42 وأمطار وشبورة .. توقعات حالة الطقس غدًا وحتى الأربعاء

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