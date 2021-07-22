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إسرائيل تعلن انضمامها للاتحاد الأفريقي كمراقب

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إسرائيل تعلن انضمامها للاتحاد الأفريقي كمراقب إسرائيل تعلن انضمامها للاتحاد الأفريقي كمراقب

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أعلنت إسرائيل، الخميس، الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي كدولة مراقب للمرة الأولى منذ العام 2002، تاريخ تأسيس الاتحاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: «للمرة الأولى منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألالي أدامسو، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي».

وأضافت: «تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في أفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات».

وتابعت: «الاتحاد الأفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة الأفريقية وأعضاؤه 55 دولة في أفريقيا».

وأشارت إلى أنه «في السنوات الأخيرة، جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى اتفاقات إبراهيم، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل».

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: «هذا يوم احتفال للعلاقات الإسرائيلية الأفريقية. هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة العمل المتواصل من قبل وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في القارة».

وأضاف: «هذا يصحح الشذوذ الذي حدث منذ ما يقرب من عقدين وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل»، وفق البيان نفسه.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: «سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة».

وتأسس الاتحاد الأفريقي عام 2002، وقبل ذلك كانت هناك منظمة الاتحاد الأفريقي التي انضمت إليها إسرائيل كدولة مراقب أيضا.

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