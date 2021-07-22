★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث سيزار سانشيز حارس مرمى فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، عن مباراة منتخب بلاده الأوليمبي أمام منتخب مصر، وذلك في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في وقت مُبكر من يوم الخميس.

وانتهت مواجهة مصر وإسبانيا بدون أهداف في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب سابورو دوم.

وقال سيزار في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس عقب نهاية المباراة: «كان يجب أن نستفيد من البداية الجيدة التي حققناها، وكان يجب أن نفوز بالمباراة في الشوط الأول، خلقنا فرصاً ولكننا لم نتمكن من التسجيل في مرمى منتخب مصر. في الشوط الثاني كانت لدينا بعض التمريرات الخاطئة والقرارات السيئة».

أضاف: «على الجانب الآخر منتخب مصر لم يُفكر في التقدم إلى الأمام وخاض اللقاء وفق لإمكانيات لاعبيه المُتاحة. أستطيع قول إن اللاعبين كانوا يركضون ويحاولون كثيرًا، وبالطبع الأمر مُخيب للآمال».

تابع صاحب الـ 49 عامًا: «لدينا مباراة قوية أمام أستراليا يوم الأحد المُقبل، يجب علينا تحضير اللاعبين بشكل جيد، خاصة وأن أستراليا قد تواجهنا بنفس طريقة لعب مصر أمامنا، لذلك يجب أن يكون لدينا الحلول لاختراق التكتل الدفاعي».

وعن رأيه في حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي أوضح سيزار قائلاً: «أعلم إنه رائع ويمتلك إمكانيات جيدة، هو أيضًا الحارس الأساسي للمنتخب الأول، لقد قدم مباراة جيدة وأظهر أن لديه الكثير من قوة الشخصية».

وفي المباراة الثانية حقق منتخب أستراليا مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه على الأرجنتين، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت ظهر الخميس. ويلعب منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة والنصف صباحًا أمام منتخب الأرجنتين على ملعب سابورو دوم، وفي اليوم ذاته تواجه إسبانيا منتخب أستراليا.

وبدأ سيزار سانشيز مسيرته مع كرة القدم من خلال فريق بلد الوليد ولعب معهم منذ 1992 وحتى عام 2000، ثم انتقل إلى صفوف ريال مدريد واستطاع اللعب مع الفريق الملكي 32 مباراة حتى عام 2005، ثم كان له تجربة مع ريال سرقسطة وتوتنهام الإنجليزي قبل أن يُقرر العودة إلى الدوري الإسبانية عبر بوابة فالنسيا واختتم مسيرته مع فريق فياريال.