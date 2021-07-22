أخبار عاجلة

"الصحة": حسب التحديثات الحالية يمكن للفئات العمرية من 12 سنة فأكبر أخذ لقاح "فايزر" -
"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة بمواقع التواصل -
دراسة تؤكد ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر بالمجتمع السعودي خلال جائحة كورونا -
"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح الحج

Print
ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح الحج ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح الحج
أشادا بقدرة المملكة على مواجهة الظروف الاستثنائية للجائحة

ملك البحرين وولي عهده يهنئان القيادة بمناسبة نجاح الحج

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية".

وأشاد بالجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، سائلاً المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، ويديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ويرفع هذه الجائحة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية أسهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"