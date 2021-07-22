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وقف أعمال حفر وصب حصيرة خرسانية بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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وقف أعمال حفر وصب حصيرة خرسانية بدون ترخيص بمدينة الأقصر وقف أعمال حفر وصب حصيرة خرسانية بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه بناءً على إشارة واردة من اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، تفيد بقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة الفيروز.

على الفور تم تكليف حسن خليدي رئيس حي جنوب وسمير سعود نائب رئيس الحي باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم.

وتمكن الحي من إيقاف أعمال البناء وإزالة المخالفة في المهد، وذلك بشارع مقهى الفيروز بمنطقة الفيروز عبارة عن أعمال حفر وصب حصيرة خرسانية تمهيداً لإنشاء عقار على مساحة (٥٠٠) م تقريباً، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء وإيداعها بالحي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

المصرى اليوم

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