معهد «جوتة» ينظم سلسلة من النقاشات الفنية الأسبوع القادم

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ينظم معهد جوته القاهرة أربعة نقاشات فنية في الفترة من ٢٤ يوليو إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢١ مع الفنانات والفنانين الذين أنهوا إقامتهم الفنية الرقمية بداية الشهر الجاري، وستبث على صفحة المعهد على الفيسبوك.

شارك في الإقامات الرقمية التي امتدت لثلاثة شهور ٨ فنانين مصريين وألمان حيث عملوا خلال هذه الفترة على تطوير مشروعاتهم، وأتيحت لهم فرصة لإثراء عملهم عن طريق التواصل مع خبراء في مجالاتهم الفنية المتنوعة.

تفتتح كريمة منصور أول النقاشات الفنية مع إسلام النبيشي وعمرو على يوم ٢٤ يوليو، ويتبعه في اليوم التالي نقاش لسلام يسري مع عمر البحيري وعمر الطوانسي، ثم يدير ألكسندر باوليك تيل نقاشًا مع سارة حمدي ومصطفى أنسي يوم ٢٧ يوليو، وتختتم النقاشات يوم ٢٨ يوليو بحوار أوجوتو مورايا مع كاستيل لانكو ولاورا شتاوت.

يعمل الفنانات والفنانون في مجالات فنية متنوعة، حيث تُطور كاستيل لانكو مشروع سمعي بصري، ويبحث إسلام النبيشي في الارتجال الجماعي للأداء عن طريق أداء رقص معاصر، وتقوم لاورا شتاوت ببحث فني مقارن متعدد الرؤى عن الدستوبيا تحت عنوان «إعادة اختراع الزمان والمكان والانتماء- المنزل المُقتلع»، ويعمل مصطفى أنسي على تركيب صوتي فني وألبوم، ويعرض عمر الطوانسي سلسلة من مقاطع الفيديو المتحركة تناقش الممارسات الرسمية وغير الرسمية من قبل مختلف مستخدمي المدينة بعنوان «لينا في المدينة»، ويقدم عمر البحيري منصة التقييم الفني BARÜDE، وتقوم سارة حمدي بتركيب صوتي ما زال قيد التنفيذ بعنوان «هوامش الجنون – الآثار غير المرغوبة»، ويعمل عمرو على على مشروع تفاعلي يجمع ما بين الرسم والاسقاطات الضوئية باستخدام الـ video mapping. رغم هذا التنوع في المشروعات الفنية، إلا أنها يجمعها الاعتماد على عنصر رقمي، إما في صناعتها أو طريقة عرضها أو توزيعها.

برنامج الإقامة الرقمية هو أحد مشروعات معهد جوته الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للفنانات والفنانين المعاصرين الصاعدين من خلفيات فنية متنوعة لتلقي الدعم لمشاريعهم وأفكارهم الفنية التي تعتمد بشكل أو بآخر على عنصر رقمي، إما في صناعتها أو طريقة عرضها وتوزيعها، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية شئ محوري بصورة عامة، وداخل المشهد الثقافي بصورة خاصة، ويتقبلها الجمهور الذي اعتاد على فهم واستهلاك المحتوى الرقمي، والاستمتاع به.