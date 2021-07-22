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محافظ بني سويف يتابع جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية خلال أجازة العيد

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محافظ بني سويف يتابع جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية خلال أجازة العيد محافظ بني سويف يتابع جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية خلال أجازة العيد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضى الزراعية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى بمديرية الزراعة والذي عرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ،حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد تم إزالة 5 حالات تعد «في المهد» على مساحة 8 قرارايط بمركزي الواسطى واهناسيا، وبالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

يُذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك،والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفةعمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالاً لأجازة العيد.

المصرى اليوم

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