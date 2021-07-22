أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«البيئة»: مسح الشواطئ المتضررة من التلوث الزيتي ببورسعيد

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة والموفدة لمعاينة التلوث الزيتى ببورسعيد قد أجرت صباح اليوم مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتى الذي ظهر بالأمس بشاطئ المناخ بمحافظة بورسعيد حيث تم إجراء المسح بداية من شاطئ مجمع المطاعم حتى شاطئ الصيد وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف ) التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظة بورسعيد، حيث أسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ.

وأعلنت وزيرة البيئة إزالة كافة آثار التلوث المتبقية من قبل مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف ) التابع للهيئة العامة للبترول، حيث أن عملية المد والجزر وزيادة الأمواج ساهمت في تشتيت التلوث ،موضحةً قيام الوزارة بأخذ عينات منه قبل تشتته وتم ارسالها لفرع جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحليلها، ومقارنتها بالمصادر المحتملة لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للسيد محافظ بورسعيد ولشركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول على مجهوداتهم المتميزة منذ بداية الحادث حتى إنتهاء أعمال مكافحة آثار التلوث على الشاطئ والتخلص الآمن منه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة