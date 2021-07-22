«البيئة»: مسح الشواطئ المتضررة من التلوث الزيتي ببورسعيد

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة والموفدة لمعاينة التلوث الزيتى ببورسعيد قد أجرت صباح اليوم مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتى الذي ظهر بالأمس بشاطئ المناخ بمحافظة بورسعيد حيث تم إجراء المسح بداية من شاطئ مجمع المطاعم حتى شاطئ الصيد وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف ) التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظة بورسعيد، حيث أسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ.

وأعلنت وزيرة البيئة إزالة كافة آثار التلوث المتبقية من قبل مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف ) التابع للهيئة العامة للبترول، حيث أن عملية المد والجزر وزيادة الأمواج ساهمت في تشتيت التلوث ،موضحةً قيام الوزارة بأخذ عينات منه قبل تشتته وتم ارسالها لفرع جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحليلها، ومقارنتها بالمصادر المحتملة لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للسيد محافظ بورسعيد ولشركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول على مجهوداتهم المتميزة منذ بداية الحادث حتى إنتهاء أعمال مكافحة آثار التلوث على الشاطئ والتخلص الآمن منه.