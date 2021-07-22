أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة تعديات على مساحة 250 متر في الزينية شمال الأقصر

Print
إزالة تعديات على مساحة 250 متر في الزينية شمال الأقصر إزالة تعديات على مساحة 250 متر في الزينية شمال الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتشديد على العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر والتنسيق مع الدكتورة امل إسماعيل وكيلة وزارة الزاعة بالاقصر.

وقامت، اليوم الخميس، الوحدة المحلية لقرية العشى بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية والإدارة الزارعية بالمركز بتنفيذ قرار إزالة في المهد تعدى على مساحة 250 متر، تعدى ببناء عشة وتعريشة من جريد النخل على ارض زراعية .

وتمت أعمال الإزالة تحت اشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس ابوبكرحجاجي مديرالادارة الزراعيه بالمركز وعبدالحق عويس رئيس الوحدة الزارعية بالقرية وإسماعيل محجوب مسؤول القسم الفنى بالقرية.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برش الشارع الرئيسي بالقرية بعد رفع التراكمات والمخلفات ناتج اعمال حفر الصرف الصحي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه