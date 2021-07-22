إزالة تعديات على مساحة 250 متر في الزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتشديد على العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر والتنسيق مع الدكتورة امل إسماعيل وكيلة وزارة الزاعة بالاقصر.

وقامت، اليوم الخميس، الوحدة المحلية لقرية العشى بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية والإدارة الزارعية بالمركز بتنفيذ قرار إزالة في المهد تعدى على مساحة 250 متر، تعدى ببناء عشة وتعريشة من جريد النخل على ارض زراعية .

وتمت أعمال الإزالة تحت اشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس ابوبكرحجاجي مديرالادارة الزراعيه بالمركز وعبدالحق عويس رئيس الوحدة الزارعية بالقرية وإسماعيل محجوب مسؤول القسم الفنى بالقرية.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برش الشارع الرئيسي بالقرية بعد رفع التراكمات والمخلفات ناتج اعمال حفر شبكة الصرف الصحي.