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وزير الأوقاف: سنعمل بكل قوة على التحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًا وماديًا

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وزير الأوقاف: سنعمل بكل قوة على التحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًا وماديًا وزير الأوقاف: سنعمل بكل قوة على التحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًا وماديًا

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخميس، قيادات الدعوة بمديرية بني سويف بحضور د.محمد عزت ،مدير المديرية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية وبعض المفتشين بالمديرية.

وخلال اللقاء تحدث وزير الأوقاف، على أهمية العمل والإخلاص فيه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح (حفظه الله) بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا.

وشدد وزير الأوقاف خلال اللقاء على الاجتهاد في مواصلة التعلم وتطوير الذات علميًّا وثقافيًّا، مؤكدًا أن الاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة.

كما أكد الوزير على ضرورة التزام الدقة والشفافية واحترام المشاعر الإنسانية عند توزيع لحوم الأضاحي، وأنه غير مسموح نهائيًّا بتصوير أي شخص عند التوزيع احترامًا ومراعاة للمشاعر الإنسانية.

المصرى اليوم

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