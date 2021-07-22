محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخميس، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال المحافظ في البرقية إنه «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، والشاهدة على بسالة قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور».

وأضاف «أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق».