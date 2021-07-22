تخوف لبناني من أزمة المازوت على الصحة والغذاء

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قالت نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، إن عدد من المستشفيات مهدد بنفاد مادة المازوت خلال ساعات ممّا يهدد حياة المرضى للخطر.

واوضحت النقابة في تصريحات، الخميس، أن المستشفيات تواجه مشكلة كبيرة مع تعذر الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولّدات في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم.

فيما حذر اتحاد المخابز والأفران في لبنان من «أزمة رغيف» اعتبارا من الأسبوع المقبل، بسبب فقدان مادة المازوت، إذ ستضطر بعض الأفران للتوقف عن العمل بعد نفاد احتياط المازوت لديها.

وقال الاتحاد في بيان إن «مديرية النفط سلمت يوم الإثنين كمية من هذه المادة لا تكفي لأكثر من أسبوع، ولكن خلال عطلة عيد الأضحى لم تسلم أي كمية، في حين أعلنت مديرية النفط نفاد هذه المادة لديها، علما بأن مادة المازوت متوفرة في السوق السوداء بسعر 140 ألف ليرة للصفيحة الواحدة».