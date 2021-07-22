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أضرار في بلدتين لبنانيتين جراء قصف جوي إسرائيلي

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أضرار في بلدتين لبنانيتين جراء قصف جوي إسرائيلي أضرار في بلدتين لبنانيتين جراء قصف جوي إسرائيلي

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، استمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، لاسيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم، ما أدى إلى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسوريا.

وطلب عون من وزيرة الخارجية زينة عكر، إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي «بضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة بالانتهاكات الاسرائيلية».

يشار إلى ان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان من البر والبحر والجو تشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701. وافاد مصدر امني لبناني – وفق وكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن بلدتين لبنانيتين في جبيل والكورة تعرضتا لسقوط بقايا صاروخين مجهولي المصدر تسببا بأضرار مادية وقد ضرب الجيش اللبناني طوقا امنياً حول البلدتين وباشر تحقيقاته، ولم يعلن حتى الساعة أية نتائج عنها.

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