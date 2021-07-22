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إجمالي ما وزّع في ثاني أيام التشريق بلغ 120 ألفًا.. ضمن "ظل ووقاية 2"

وسط حضور لافت ومميز، رصدت عدسة "سبق" مشاركة منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توزيع المظلات الشمسية على الحجاج المعجلين، في ثاني أيام التشريق.

وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء الموسم أكثر من 120 ألفًا ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2"، التي تستهدف الحجاج ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات لضيوف الرحمن.

وتستهدف المبادرة في موسمها الثاني توزيع 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج؛ حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج، للوقاية من أشعة الشمس نظرًا لما تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام من ارتفاع في درجات الحرارة.