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مخطط لتدخل عسكري أوروبي لطرد المرتزقة من ليبيا

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مخطط لتدخل عسكري أوروبي لطرد المرتزقة من ليبيا مخطط لتدخل عسكري أوروبي لطرد المرتزقة من ليبيا

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شهدت الأيام الأخيرة تطورات محلية ودولية تتصل بليبيا نتيجة استمرار فوضى السلاح هناك، منها هدم الميليشيات سوقا شهيرة للأثاث في طرابلس، والكشف عن مخطط لتدخل عسكري أوروبي بهدف طرد المرتزقة من البلاد، وفق سكاي نيوز.

وكانت صحيفة «إي يو أوبزيرفر» التي تصدر في بلجيكا، نشرت مؤخرا تقريرا عن أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط لمهمة عسكرية في ليبيا لقطع الطريق أمام «دول ثالثة» تساهم في زيادة انتشار السلاح في البلد المضطرب.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن ورقة داخلية مسربة صادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد، ومؤرخة بالأول من يوليو الجاري، أن عملية السلام في ليبيا تتطلب «نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين، بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن».

المصرى اليوم

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