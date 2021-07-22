«جمصة وبلطيم ورأس البر».. السماح بصرف الخبز المدعم لـ«المصطافين» دون التقيد بمحل الإقامة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار اتاحة خدمة الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي دون التقيد بمحل إقامة المستفيد، وذلك تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم وذلك نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتضمنت المناطق التي أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة، محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة أخرى في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.