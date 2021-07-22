أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تكشف عن مخزون السكر : يكفى حتى 2022

Print
التموين تكشف عن مخزون السكر : يكفى حتى 2022 تكشف عن مخزون السكر : يكفى حتى 2022

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير وزارة والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى بداية عام 2022، وأن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية وبمنافذ الشركات التابعة من أجل توفير السكر أول بأول، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار توفير كافة السلع الغذائية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التي حدث بها طفرة نوعية في جمهورية العربية في الآونة الأخيرة، بعد أن كانت مصر تعاني من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار أصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعري والوفرة والإتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتي من السكر إلى ما يقرب من 90% ويرتفع المعدل النسبي للمخزون الاستراتيجي للسكر لما يزيد عن 6 أشهر.

وأضاف الوزير، أن إنتاج السكر في مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من (بنجر السكر)، وكذلك انتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية «جلوكوز – وهاى فركتوز» من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلى 2،850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3,2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن، موضحًا أن هذه الانجازات تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي

مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية