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تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي الحديث مع أحد المجندين خلال جولة له بالدراجة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا خلال حديثه أهمية العمل لمواجهة ظروف الحياة.

وأثناء جولته، أجرى الرئيس السيسي حوارًا قصيرًا مع أحد المجندين، إذ استمع إلى مطالبه وما يحتاجه في أعقاب الانتهاء من فترة التجنيد، وقال الرئيس: «محتاج إيه، خليك دوغري يا أيمن ما تتكسفش أنا زي أبوك.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس بتوع أشمون، ماتتكسفش وقولي عايز إيه».

ورد المجند أنه يرغب في وظيفة يعمل بها بعد انتهائه من فترة الجيش، وذلك بجوار المكتبة التي يؤجرها، والمسؤول عنها، خاصة أنه يبلغ من العمر 29 عامًا، ليرد الرئيس السيسي: «يا ولا خليك دوغري المنايفة أنا عارفهم كويس.. إنت عاوز إيه؟».

وأشار المواطن إلى أنه يرغب في تأجير محل كبير بأحد الشوارع الرئيسية لتحقيق مكسب أعلى، ليعقب الرئيس: «أنا أطحن نفسي ومكولش ومنامش ولا حد يغلبني أبدًا، العيل أكل وشرب ولا حاجة على بعضها تعليم وأكل وشرب وتواصل عشان يطلع متربي كويس؟ إزاي أقدر أعمل ده وأنا مشغول في شغلي والأم مشغولة بشغل البيت، وماتقولش الظروف صعبة».