حسين زين ناعيًا كامل البيطار : صاحب بصمة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية

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ببالغ الحزن والأسى، تنعى الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الغذاعى القدير الراحل كامل البيطار، الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركًا إرثًا من الأعمال الإذاعية المتميزة تُعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية.

وقال «زين» إن الراحل يُعد من جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي، حيث قدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات، التي ستظل محفورة في عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، حيث قدم الإذاعى الراحل «البيطار» العديد من البرامج عبر الإذاعة، ومنها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.