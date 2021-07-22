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وزير الرياضة يتابع حالات كورونا في البعثة المصرية.. حياة اللاعبين أهم من الأولمبياد

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وزير الرياضة يتابع حالات كورونا في البعثة المصرية.. حياة اللاعبين أهم من الأولمبياد وزير الرياضة يتابع حالات كورونا في البعثة المصرية.. حياة اللاعبين أهم من الأولمبياد

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يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حالة الخبير الأجنبي چورچيو چيفزچياني للمنتخب المصري للچودو، والذي أظهرت عينة المسحة التي أجرتها البعثة المصرية إيجابية إصابة الخبير الأجنبي بفيروس كورونا، وأكد صبحي أن سلامة وتأمين حياة البعث المصرية أهم شيء في الأولمبياد.

واطمأن الوزير على حالة جميع أعضاء البعثة المصرية، واستعدادات لاعبي جميع المنتخبات المصرية لمختلف المنافسات بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وكذا تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع أعضاء البعثة من .

ويعد المدرب الهولندي مسئولاً عن تدريب لاعبان فقط هما محمد عبدالموجود ومحمد عبدالعال، وتم التأكد من أن مسحتهما سلبية، قامت اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال بعزل اللاعبين وضعهم تحت الملاحظة احتياطياً عن باقي الفريق.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وصل إلى طوكيو لمؤازرة البعثة المصرية، وتشجيع اللاعبين، ودعمهم، ومؤازرتهم في منافساتهم المقبلة، وحثهم على الفوز بمسداليات أوليمبية بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.

المصرى اليوم

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