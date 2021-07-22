وزير الرياضة يلتقي رئيس مركز اليابان.. ومحافظة طوكيو

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على هامش حضوره لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد يوشيدا كوزو رئيس مركز اليابان للتعاون الدولي، لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة.

تناول اللقاء سبل إنشاء مراكز تعاون وتعليم الفنون اليابانية في مراكز الشباب، وإقامة منافسات مشتركة بين المنتخبات الرياضية المصرية اليابانية في التايكوندو والكاراتية لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطب الرياضي، ودراسة إنشاء متحف رياضي.

كما عقد الدكتور أشرف صبحي اجتماعاً مع محافظه طوكيو يوريكو كويكي، لبحث التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، ووجه الوزير الدعوة إلى محافظة طوكيو لزيارة رسمية للقاهرة لمشاهدة التطور الذي لحق بالبنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية على أرض الواقع، وكذا التعرف على أبرز البرامج والمشروعات الشبابية المنفذة.

وأكد وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات القائمة بين مصر واليابان في مختلف المجالات ومنها قطاعى الشباب والرياضة، مشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان على صعيد البرامج والأنشطة الرياضية، وتبادل الوفود الشبابية والخبرات والثقافات بين الجانبين المصري والياباني.

كما اطمأن الوزير على استعدادات البعثة المصرية لمنافسات الأولمبياد، وكذا المنتخب الأولمبي لكرة القدم، متمنيا التوفيق للبعثة في منافسات الأولمبياد.