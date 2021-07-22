أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

حالة من الغموض تُثيرها «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة (صور)

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

حالة من الغموض تُثيرها سيدة غريبة خلال زيارتها لقرية في أحد الليالي، ما يناقشه عرض «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة. وتأتي أحداث العرض في إطار من الغموض التي تُحدثه السيدة بعد زيارتها للقرية التي على إثرها أدت إلى تحول كبير في حياتهم، لتتوالى الأحداث.



كان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، افتتح العرض الجديد، مساء أمس، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، بحضور المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين، وسط اقبال جماهيري في إطار الاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة المصرية، العرض مستمر طوال أيام العيد على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في السابعة والنصف مساء .


«سيدة الفجر» بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري. بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، العرض من تأليف الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة