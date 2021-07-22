حالة من الغموض تُثيرها «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة (صور)

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حالة من الغموض تُثيرها سيدة غريبة خلال زيارتها لقرية في أحد الليالي، ما يناقشه عرض «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة. وتأتي أحداث العرض في إطار من الغموض التي تُحدثه السيدة بعد زيارتها للقرية التي على إثرها أدت إلى تحول كبير في حياتهم، لتتوالى الأحداث.



كان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، افتتح العرض الجديد، مساء أمس، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، بحضور المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين، وسط اقبال جماهيري في إطار الاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة المصرية، العرض مستمر طوال أيام العيد على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في السابعة والنصف مساء .

«سيدة الفجر» بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري. بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، العرض من تأليف الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.