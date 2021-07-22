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«دموعك الغالية وجعتلى قلبى».. راندا البحيري توجه رسالة مؤثرة لوالد حلا شيحة

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«دموعك الغالية وجعتلى قلبى».. راندا البحيري توجه رسالة مؤثرة لوالد حلا شيحة «دموعك الغالية وجعتلى قلبى».. راندا البحيري توجه رسالة مؤثرة لوالد حلا شيحة

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وجهت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، رسالة شكر للفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعدما هاجمت تصريحات ابنته حلا شيحة بعد هجومها وتبرأها من كليب «بحبك» لفيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني .

ونشرت راندا صورة لوالد حلا شيحة، وعلقت قائلة: «كل اللي حصل واللي اتقال والتضامن من قِبَلنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، وُجب عليّ تقدير وشكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحة».

تابعت: «عايزة أقوله حضرتك على رأسي، وأنا بحترمك جدا وبحبك بجد وشكرًا لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين ومُقدرة جدًا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي، أنا أم وعارفة وحاسه بيك جدا، وربنا يطمنك عليها وعلى عيلتك كلها، وأتمنى ليكم يارب كل حاجة حلوة كلكم أنت وعائلتك المصونة».

وأضافت: «آسفة لو كنت حادة في ردي على بوست ابنتك الفنانة اللي حبيتها من صغري، وكنت طول عمري بحب رقتها وشكلها الجميل ونقائها.. ولا زلت أتمنى لها كل خير يارب.. ربنا يسعدها ويهديها للأصلح لها ولأولادها اللهم آمين».

كانت حلا شيحة هاجمت الفنان تامر حسني واعترضت على طرح كليب يجمعهما من ضمن أحداث الفيلم، وعلق والدها الفنان أحمد شيحة في مداخلة هاتفية منتقدا تصريحات ابنته.

المصرى اليوم

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