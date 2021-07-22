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إنجي وجدان بعد مشاركتها فى مسرحية كوكو شانيل : اسمي اتكتب فى التاريخ (صور)

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إنجي وجدان بعد مشاركتها فى مسرحية كوكو شانيل : اسمي اتكتب فى التاريخ (صور) إنجي وجدان بعد مشاركتها فى مسرحية كوكو شانيل : اسمي اتكتب فى التاريخ (صور)

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أعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسرحية «كوكو شانيل»، للفنانة الكبيرة شريهان والتي بدأ عرضها أول أيام عيد الأضحى المبارك على منصة «شاهد vip» .

ونشرت إنجي، عدة صور من المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«أنا الحقيقة مش عارفة أقول إيه غير أني فخورة أني كنت جزء من رجوع الأسطورة النجمة شريهان للمسرح.. شكرًا لكل صُناع العمل من أول واحد لآخر واحد اشتغل»

وتابعت «شكرا لكل صناع العمل من اول واحد لاخر واحد اشتغل انا مبسوطة انا اسمي اتكتب في التاريخ فعلا شكرا ليكم». وتفاعل الجمهور مع منشور إنجي وجدان وقاموا بتهنئتها بدورها في مسرحية «كوكو شانيل».

الجدير بالذكر أن مسرحية «كوكو شانيل»، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج شركة «العدل جروب»، ومدير التصوير أحمد المرسي، مهندس الديكور محمد عطية، مونتير، أحمد حافظ، مصمم الرقصات، هاني أباظة، مُصممة الأزياء ريم العدل.

المصرى اليوم

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