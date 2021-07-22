أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

Print
رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
نوه بالإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها المملكة

رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح موسم الحج لهذا العام والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة .

ونوه "العسومي" -في بيان- إلى الإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها المملكة العربية ، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا كذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم وتسخير كل الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.

وأعرب "العسومي" عن خالص شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وأسهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء