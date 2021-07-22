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الناجي الوحيد.. مقيم يفقد جميع أفراد أسرته في حادث على طريق "مكة- المدينة"
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
تعديل نتائج أوائل دبلوم مياه الشرب والصرف الصحي بعد خطأ في رصد الدرجات (انفراد)
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:19 صباحاً
مبعوث أممي يعرب عن القلق "البالغ" إزاء التطورات في جنوب غرب سوريا
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:13 صباحاً
دائرة التحقيق بالتحرش الجنسي تحاصر حاكم نيويورك.. وتزيد المطالب باستقالته
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:11 صباحاً
"الراجحي": تسجيل 10 آلاف مشارك في جائزة السائق المثالي خلال أقل من شهر
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:11 صباحاً
غضب مُصدِّري مواشي السودان.. و"الهفتاء" يرد: محاجرنا خط أحمر
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:11 صباحاً
تراكمت في الشهور الأخيرة.. أرقام التضخم الاقتصادي تفنِّد كل وعود أردوغان للأتراك
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:11 صباحاً
"تعليم مكة المكرمة" يقيم ملتقى شارة وهواية.. لمنح الكشافة شارات الهواية
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الخميس 05 أغسطس 2021 12:11 صباحاً
مجلس الأمن يعتزم النظر في حادثة الناقلة «ميرسر» يوم الجمعة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:42 مساءً
أفلام وثائقية وورش وعروض فنية في المنيا
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:42 مساءً
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هام.. بدء التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى7 أغسطس
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فيديو اليوم السابع
الخميس 22 يوليو 2021 03:41 مساءً
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